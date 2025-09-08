Дивеев: футболисты сборной России чувствовали поддержку болельщиков в матче с катарцами

Игра завершилась победой россиян со счетом 4:1

ДОХА, 8 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу чувствовали поддержку болельщиков на товарищеском матче с командой Катара. Об этом ТАСС рассказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.

В воскресенье сборная России в Дохе обыграла команду Катара со счетом 4:1. На игре присутствовало порядка 600 болельщиков.

"Условия матча отличные. Хороший стадион, хорошая погода, - сказал Дивеев. - Поздравляю всех с победой. Поддержка болельщиков из России чувствовалась, большое им спасибо, что пришли. Итоги сбора? Довольны, что не проиграли".