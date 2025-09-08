Турнир проходит в Самарканде с 4 по 15 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многие российские шахматисты оказались не готовы к жесточайшей борьбе на турнире Grand Swiss. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

По итогам четырех туров первое место занимает иранец Пархам Магсудлу, набравший 3,5 очка. Лучшим из россиян является Ян Непомнящий, в активе которого 2,5 очка (27-е место), столько же баллов набрал Андрей Есипенко, занимающий 38-е место. Также из россиян на турнире выступают Максим Матлаков, Александра Горячкина, Даниил Дубов, Володар Мурзин (по 2 очка), Иван Землянский, Евгений Наер, Владислав Артемьев и Александр Грищук (по 1,5 очка).

"Наверное, в этом году - это самый сильный турнир в шахматах. Наши шахматисты пока не блещут, хотя Ян Непомнящий и Андрей Есипенко еще остаются в борьбе. Им, как и другим нашим шахматистам, необходимо прибавлять, иначе конкуренты могут оторваться очень далеко. К сожалению, многие оказались не готовы к жесточайшей борьбе", - сказал Смагин.

Турнир Grand Swiss проходит в Самарканде с 4 по 15 сентября. По его итогам два лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.