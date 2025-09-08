Футболиста "Атлетика" дисквалифицировали на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Дисквалификация игрока завершится 2 апреля 2026 года

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защитник испанского футбольного клуба "Атлетик" Йерай Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что после первого полуфинального матча Лиги Европы в прошлом сезоне Альварес сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат. Срок отстранения отсчитывается с начала временного отстранения - 2 июня. Дисквалификация закончится 2 апреля 2026 года.

Альваресу 30 лет, он выступает за "Атлетик" с 2016 года. В составе команды он стал победителем Кубка Испании в 2024 году и обладателем суперкубка страны в 2021 году.