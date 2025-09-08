Встреча завершилась со счетом 1:0

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) со счетом 1:0 обыграла сверстников из КНДР в товарищеском матче. Встреча прошла в Хабаровске.

Единственный мяч на 48-й минуте забил Владислав Степанов.

Команды провели второй товарищеский матч. 5 сентября россияне одержали победу со счетом 3:0.

В 2024 году женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча. 12 июля игра завершилась победой команды КНДР (3:0), 15 июля - ничьей (0:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.