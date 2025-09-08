Игрок "Трактора" пропустит встречи против "Нефтехимика" и СКА

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказал канадскому нападающему челябинского "Трактора" Джошуа Ливо в снятии двухматчевой дисквалификации за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Игрок пропустит гостевые матчи с нижнекамским "Нефтехимиком" (9 сентября) и петербургским СКА (11 сентября).

Ранее ТАСС сообщал о снятии дисквалификации за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/25 с канадского защитника Тревора Мёрфи, который в прошлом сезоне выступал за новосибирскую "Сибирь".

Ливо в прошлом сезоне был игроком уфимского "Салавата Юлаева", он был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата, по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.