Президент ФИФА прилетел в страну, ознакомился с Национальным футбольным центром и встретился с игроками сборной Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что выход сборной Узбекистана на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году, стал результатом внимания к футболу в стране. Его мнение приводит пресс-служба ассоциации футбола республики.

По ее данным, Инфантино прилетел в страну и ознакомился с Национальным футбольным центром. Также он встретился с игроками сборной Узбекистана.

"Прежде всего хочу поздравить вас с этим историческим результатом. Это достижение - результат внимания к спорту и футболу в вашей стране. Это плод долгого и достойного пути, который прошел ваш футбол, - цитирует президента ФИФА ассоциация в телеграм-канале. - Вам предстоит почетная задача - достойно выступить на чемпионате мира. Вы дарите радость миллионам своих болельщиков. Уверен, что на чемпионате мира весь мир вновь увидит потенциал узбекистанского футбола".

Ожидается, что в понедельник Инфантино посмотрит на стадионе "Олимпия" в Ташкенте финальный матч турнира CAFA Nations Cup 2025 между сборными Узбекистана и Ирана. Матч начнется в 19:30 по местному времени (17:30 мск).

5 июня узбекистанские футболисты в гостях сыграли со счетом 0:0 с командой ОАЭ в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Это позволило сборной Узбекистана впервые в истории квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года.