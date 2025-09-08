Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями клубов РПЛ

Планировалось, что встреча состоится 9 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на несколько недель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что 9 сентября Минспорт проведет встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров.

"Министр регулярно встречается с руководством разных спортивных федераций и лиг. Перенос таких мероприятий периодически происходит - это обычная практика. Это связано с дополняющимся графиком министра. Запланированная встреча с руководством РФС, РПЛ и футбольных клубов обязательно состоится в ближайшие недели", - сообщили в пресс-службе Минспорта.

Дегтярев на ВЭФ заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Также он допустил введение потолка зарплат в чемпионате России.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.