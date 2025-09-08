8 сентября, 18:48
КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Денисенко (5-я минута) и Митчелл Миллер (27). У проигравших отличился Николай Прохоркин (49). "Авангард" провел 1 200-й матч в КХЛ.

"Авангард" провел первый матч в текущем чемпионате. "Ак Барс" в первой встрече по буллитам уступил магнитогорскому "Металлургу" (3:4). В прошлом сезоне "Авангард" дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив ярославскому "Локомотиву" (3-4 в серии). "Ак Барс" выбыл в четвертьфинале Кубка Гагарина, проиграв московскому "Динамо" (2-4).

В следующем матче 10 сентября "Ак Барс" примет екатеринбургский "Автомобилист", "Авангард" проведет домашнюю встречу с хабаровским "Амуром" 11 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Северсталь"

1

1

0

0

0

0

0

0

5-0

2

2

ЦСКА

1

1

0

0

0

0

0

0

6-2

2

3

"Шанхай Дрэгонс"

1

1

0

0

0

0

0

0

7-4

2

4

"Спартак"

1

1

0

0

0

0

0

0

4-3

2

5

"Торпедо"

1

1

0

0

0

0

0

0

4-3

2

6

"Локомотив"

1

0

0

1

0

0

0

0

2-1

2

7

"Динамо" Мн

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

8

"Лада"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

9

"Сочи"

1

0

0

0

0

0

0

1

3-4

0

10

СКА

1

0

0

0

0

0

0

1

4-7

0

11

"Динамо" М

1

0

0

0

0

0

0

1

2-6

0

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Ак Барс"

2

1

0

0

1

0

0

0

5-5

3

2

"Амур"

1

1

0

0

0

0

0

0

2-0

2

3

"Барыс"

1

0

1

0

0

0

0

0

4-3

2

4

"Металлург"

1

0

0

1

0

0

0

0

4-3

2

5

"Трактор"

2

0

0

0

1

1

0

0

4-6

2

6

"Автомобилист"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

7

"Адмирал"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

8

"Салават Юлаев"

1

0

0

0

0

0

0

1

3-4

0

9

"Авангард"

1

0

0

0

0

0

0

1

1-2

0

10

"Сибирь"

1

0

0

0

0

0

0

1

0-2

0

11

"Нефтехимик"

1

0

0

0

0

0

0

1

0-5

0

  

Теги:
КХЛ