"Ак Барс" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Григорий Денисенко (5-я минута) и Митчелл Миллер (27). У проигравших отличился Николай Прохоркин (49). "Авангард" провел 1 200-й матч в КХЛ.
"Авангард" провел первый матч в текущем чемпионате. "Ак Барс" в первой встрече по буллитам уступил магнитогорскому "Металлургу" (3:4). В прошлом сезоне "Авангард" дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив ярославскому "Локомотиву" (3-4 в серии). "Ак Барс" выбыл в четвертьфинале Кубка Гагарина, проиграв московскому "Динамо" (2-4).
В следующем матче 10 сентября "Ак Барс" примет екатеринбургский "Автомобилист", "Авангард" проведет домашнюю встречу с хабаровским "Амуром" 11 сентября.
1
"Северсталь"
1
1
0
0
0
0
0
0
5-0
2
2
ЦСКА
1
1
0
0
0
0
0
0
6-2
2
3
"Шанхай Дрэгонс"
1
1
0
0
0
0
0
0
7-4
2
4
"Спартак"
1
1
0
0
0
0
0
0
4-3
2
5
"Торпедо"
1
1
0
0
0
0
0
0
4-3
2
6
"Локомотив"
1
0
0
1
0
0
0
0
2-1
2
7
"Динамо" Мн
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Лада"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
9
"Сочи"
1
0
0
0
0
0
0
1
3-4
0
10
СКА
1
0
0
0
0
0
0
1
4-7
0
11
"Динамо" М
1
0
0
0
0
0
0
1
2-6
0
1
"Ак Барс"
2
1
0
0
1
0
0
0
5-5
3
2
"Амур"
1
1
0
0
0
0
0
0
2-0
2
3
"Барыс"
1
0
1
0
0
0
0
0
4-3
2
4
"Металлург"
1
0
0
1
0
0
0
0
4-3
2
5
"Трактор"
2
0
0
0
1
1
0
0
4-6
2
6
"Автомобилист"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
"Адмирал"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Салават Юлаев"
1
0
0
0
0
0
0
1
3-4
0
9
"Авангард"
1
0
0
0
0
0
0
1
1-2
0
10
"Сибирь"
1
0
0
0
0
0
0
1
0-2
0
11
"Нефтехимик"
1
0
0
0
0
0
0
1
0-5
0