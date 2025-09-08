Шахматистка Гунина снялась с турнира Grand Swiss по состоянию здоровья

Она занимала 52-е место

ТАСС, 8 сентября. Российская шахматистка Валентина Гунина снялась с турнира Grand Swiss. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По итогам 5 туров Гунина набрала на турнире 1,5 очка и занимала 52-е место.

"Я снялась с турнира. Утром ранним рейс, мне нужно не нервничать. Ближе к вечеру доктор", - написала она.

В июне Гунина рассказала ТАСС, что ее график турниров зависит от состояния здоровья. Она борется с красной волчанкой.

Турнир Grand Swiss проходит в Самарканде с 4 по 15 сентября. По его итогам два лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.

Гуниной 36 лет, она является двукратной чемпионкой мира по блицу, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад и чемпионкой мира 2017 года в составе сборной России.