Президент футбольного клуба "Пересвет" умер в возрасте 45 лет

Причиной смерти Алексея Карбовского стало онкологическое заболевание

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Пересвет" из подмосковного Домодедова Алексей Карбовский умер на 46-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Карбовский ушел из жизни в возрасте 45 лет после продолжительной борьбы с раком. По словам близких, он активно боролся с болезнью, пройдя через более 30 курсов химиотерапии. Несмотря на выпадение волос и тяжелое состояние, он старался сохранять оптимизм до конца", - говорится в заявлении пресс-службы.

Клуб "Пересвет" был основан Карбовским в 2015 году. Он выступает в чемпионате Московской области в лиге "В-3".