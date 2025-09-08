Встреча завершилась со счетом 5:0

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 5:0 обыграл белорусский "МЛ Витебск" в товарищеском матче. Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Роман Зобнин (7-я минута), Антон Заболотный (10), Пабло Солари (31, 62), Александр Добродицкий (48). На 38-й минуте Добродицкий не реализовал пенальти.

Встреча началась с минуты молчания в память об умершем фотографе "Спартака" Александре Ступникове. Футболисты столичной команды вышли на матч с траурными повязками. Болельщики хранили молчание первые пять минут игры. Футболисты и тренеры "Спартака" после матча сфотографировались с портретом Ступникова.

"МЛ Витебск" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, сыграв 20 встреч и набрав 52 очка. "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков в 7 матчах.

Следующий матч "Спартак" проведет с московским "Динамо" 13 сентября в 8-м туре РПЛ.