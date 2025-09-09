Соглашение с защитником сборной Ганы рассчитано на два года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с защитником сборной Ганы Александером Джику. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на два года. Ранее телеканал A Spor сообщил, что сумма сделки может составить €4 млн.

Предыдущим клубом Джику был турецкий "Фенербахче", за который он выступал с 2023 года. Также он играл за французские "Бастию", "Кан" и "Страсбур". За сборную Ганы защитник провел 33 матча, забив 2 гола, в том числе играл за национальную команду на чемпионате мира в Катаре.