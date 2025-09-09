Хоккеиста СКА Бландизи дисквалифицировали на один матч

Он пропустит встречу против челябинского "Трактора"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Джозеф Бландизи дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за оскорбительный жест. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

8 сентября в гостевом матче Фонбет - КХЛ против нижегородского "Торпедо" (2:3 ОТ) Бландизи был удален до конца матча за неспортивное поведение. Игра с "Торпедо" была дебютной за СКА для канадского хоккеиста.

Бландизи пропустит домашний матч против челябинского "Трактора", который пройдет 11 сентября.