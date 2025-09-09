Группа альпинистов из Ростова-на-Дону планировала вылететь из Дубая в Непал

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские альпинисты отложили поездку в Непал для восхождения из-за ситуации в стране. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

Как ранее сообщил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, в Непале находится много российских альпинистов. Помимо этого, из Дубая в Непал планировала вылететь группа альпинистов из Ростова-на-Дону для восхождения.

"Пока они остановили поездку. Текущая политическая ситуация в Непале не позволяет туда вылететь. Восхождение будет отложено до нормализации и возможности разрешения вылета в Непал из Дубая", - сказал собеседник агентства.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на запрещенные в РФ Facebook и Instagram, а также WhatsApp (все три принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок.

8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. На текущий момент погибли 22 человека, более 500 получили увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.