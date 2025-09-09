Сменивший гражданство украинский борец не примет участия в ЧМ по решению тренеров

Турнир пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе

ТАСС, 9 сентября. Сменивший украинское спортивное гражданство на болгарское борец греко-римского стиля Семен Новиков не выступит на чемпионате мира по решению тренерского штаба. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

"Иногда спортсмены пропускают важные соревнования из-за проблем со здоровьем или семейных проблем, а иногда из-за плохих решений своих лидеров. К сожалению, я не буду участвовать в предстоящем чемпионате мира, несмотря на победу на чемпионате Болгарии и серебряную медаль чемпионата Европы 2025 года. Решение приняли Болгарская федерация борьбы и тренеры сборной. Аналогичный эксперимент уже проводился на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет месяц назад и результат - ноль медалей", - написал Новиков.

По информации издания Topsport, спортсмен не попал в состав из-за своего российского тренера Сослана Фарниева.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе.