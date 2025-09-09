Ранее велогонщики не смогли доехать до финиша 11-го этапа из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу

МАДРИД, 9 сентября. /ТАСС/. Дистанция 16-го этапа многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" была сокращена на 8 км из-за участников акции протеста, перекрывших дорогу к финишу. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Продолжительность маршрута 16-го этапа составила 167,9 км. Отмечается, что участники протестов перекрыли движение за 3 км до финиша. Победителем 16-го этапа стал колумбийский велогонщик Эган Берналь.

3 сентября велогонщики не смогли доехать до финиша 11-го этапа из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу. Люди с палестинскими флагами собрались в финишном створе в Бильбао. Организаторы сочли, что не могут гарантировать безопасность гонщиков, и приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша.

Велогонка завершится 14 сентября, спортсменам предстоит преодолеть 21 этап.