Болельщики бразильского клуба хотят, чтобы их признали первой символико-культурной нацией в мире

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" направил запрос в ООН с просьбой признать болельщиков команды отдельной символико-культурной нацией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Красно-черная нация хочет, чтобы ее признали первой символико-культурной нацией в мире. Мы - народ, насчитывающий более 45 миллионов человек, объединенный общим чувством. У нас есть свои культура, территории, флаг, язык", - говорится в заявлении "Фламенго".

На сайте клуба опубликована петиция, которую может подписать любой желающий.

"Фламенго" был основан в 1895 году. Клуб является семикратным чемпионом Бразилии, пятикратным обладателем кубка страны. Клуб трижды выигрывал Кубок Либертадорес - главный клубный международный трофей Южной Америки.