Форум пройдет в Самаре 5-7 ноября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочее совещание по подготовке к международному форуму "Россия - спортивная держава" с участием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

"В Минспорте провели рабочее совещание по подготовке международного форума "Россия - спортивная держава". В обсуждении принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Главный спортивный форум страны пройдет в Самаре 5-7 ноября и начнется с массового забега "Чистый спорт". На старт пятикилометровой трассы, проходящей через центр города, выйдут рекордные для региона 10 тысяч участников, каждый получит памятный подарок и медаль финишера. В дни форума в Самаре запланирован Совет по развитию физической культуры и спорта под председательством президента России Владимира Владимировича Путина. Заседание будет посвящено детско-юношескому спорту и задаст ориентиры для работы отрасли", - написал Дегтярев.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе.