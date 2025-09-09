Игроку стало плохо во время тренировки

ТАСС, 9 сентября. Хоккеист клуба "Хризотил" из Асбеста Свердловской области Никита Красиков умер на 15-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

В заявлении клуба отмечается, что игроку стало плохо во время тренировки.

"Началась тренировка у нас в 16:30, вышли на лед, размялись, всех ребят позвал к планшетке, объяснил упражнение, которое будем выполнять. Поделил всех на четыре группы, и начали выполнять", - заявил порталу E1.ru тренер игрока.

По его словам, подросток сделал упражнение три-четыре раза, потом встал в колонну, опустился на колени и завалился на лед. Хоккеиста доставили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.

"Хризотил" выступает в первенстве Свердловской области.