Студенческая сборная России по хоккею может сыграть с американцами и канадцами в Дубае

Турнир планируется провести в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею среди студентов может провести матчи с американцами и канадцами в Дубае. Об этом в интервью ТАСС в студии Минспорта на прошедшем Восточном экономическом форуме сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков.

"Мы находимся в прямых коммуникациях по линии студенческого хоккея, - сказал Крюков. - Одна из наших флагманских лиг - Студенческая хоккейная лига. У нас есть в разработке проведение турнира среди студенческих сборных России, США, Словакии, Канады. Это мог бы быть достаточно представительный турнир. Мы ведем разговор о том, что он потенциально может состояться в Дубае. Он в разработке на 2026 год".

Крюков возглавил РССС в декабре 2024 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 12 сентября.