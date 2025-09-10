По итогам девяти туров команда занимает второе место в таблице Первой лиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Руководство екатеринбургского футбольного клуба "Урал" довольно результатами команды в первых матчах Лиги Пари (Первой лиги) и считает, что ей по силам выполнить задачу по выходу в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона. Об этом ТАСС заявил президент клуба Григорий Иванов.

"Урал" занимает второе место в таблице Певрой лиги, набрав 20 очков в 9 матчах. Лидирует воронежский "Факел" (22 очка), третье место занимает "Спартак" из Костромы (20).

"Команда стартовала, идет на первых местах, мы очень довольны, но нет предела совершенству. Как я считаю, где-то у нас недорабатывают одни игроки, где-то другие, есть какие-то проблемы. Нам поставили задачу выйти в премьер-лигу. Конечно, мы хотим играть с ведущими клубами нашей страны, сейчас нам по силам решить эту задачу", - сказал он.

"Урал" покинул РПЛ в сезоне-2023/24, уступив в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону" со счетом 2:3 по сумме двух встреч. В сезоне Первой лиги-2024/25 екатеринбуржцы заняли четвертое место в турнирной таблице, в стыковых матчах команда уступила грозненскому "Ахмату" со счетом 2:3 по итогам двух игр.