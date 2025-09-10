Главный тренер "Сочи" Осинькин высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров

ТАСС, 10 сентября. Возможное ужесточение лимита в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) создаст несколько дополнительных рабочих мест для российских футболистов, оно отразится на 4-5 клубах лиги. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер футбольного клуба "Сочи" Игорь Осинькин.

"Ужесточение лимита отразится на 4-5 клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на "Рубине" и "Ахмате". Но для остальных ничего не изменится - у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев. Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе" - сказал Осинькин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.