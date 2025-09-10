Батракова признали лучшим игроком июля и августа в РПЛ

В текущем сезоне РПЛ он забил 7 мячей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков признан лучшим игроком июля и августа в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Футболист выиграл в голосовании экспертов и комментаторов, набрав 7 голосов из 10. В голосовании болельщиков победил полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк. На награду также претендовали нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев, форвард казанского "Рубина" Мирлинд Даку, полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян, нападающий калининградской "Балтики" Брайан Хиль и форвард самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне РПЛ он в 7 матчах забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи, на данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.