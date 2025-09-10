4 сентября "Сочи" объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера команды

ТАСС, 10 сентября. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Игорь Осинькин планирует построить команду на долгосрочную перспективу. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Рассматриваю "Сочи" как долгосрочный проект. Мне в целом везло по жизни, никогда не работал короткими отрезками - часто получалось много лет посвящать себя одному клубу. И сейчас я понимаю, что не стоит ограничивать горизонт планирования. Тем более у руководства есть возможности и желание развивать клуб. Опять же, мотивация - в проекте", - сказал Осинькин.

4 сентября "Сочи" объявил о назначении Осинькина на пост главного тренера. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. В его штаб вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.

Осинькину 60 лет, с июля 2020 года он возглавлял самарские "Крылья Советов" и покинул клуб после окончания прошлого сезона. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет. По ходу карьеры Осинькин возглавлял краснодарскую "Кубань" и московский "Чертаново".

После семи туров Мир - Российской премьер-лиги "Сочи" набрал 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице.