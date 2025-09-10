Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. От игры футболистов московского "Спартака" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" можно было прийти в ужас. Такое мнение в интервью ТАСС высказал художественный руководитель театра "У Никитских ворот", народный артист РФ и болельщик "Спартака" Марк Розовский.

"Спартак" и "Зенит" сыграли в Москве вничью (2:2) 16 августа в матче пятого тура РПЛ. Столичная команда упустила победу, пропустив гол от бывшего игрока красно-белых Александра Соболева.

"Спартак" всегда шатало, он мог выиграть у "Реала" и проиграть "Факелу" таким же составом и наоборот. "Спартак" в этом смысле не ровная, а чувствительная команда, нежная, трепетная, боевая, - сказал Розовский. - Когда она на кураже, в азарте, то может снести противника. Но если говорить об игре с "Зенитом", то вот они ведут 2:1, остаются вдесятером. Значит надо суметь забить третий во что бы то ни стало. А тут защита в очередной раз дает такие сбои, от которых приходишь в ужас, и твое сердце начинает колотиться в другом ритме. Жалко, так как победа была же в руках и по игре мы были сильнее".

"Но в спорте то, что мы называем глупостью или ошибкой, тоже является частью игры. От этого никуда не деться, поэтому надо в оставшееся время приложить все силы. Но это вопрос воспитания, мастерства. Значит, здесь чего-то не хватило, особенно в задней линии", - добавил он.