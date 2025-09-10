Они готовятся к восхождениям

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Официальные группы альпинистов из России находятся в безопасности в Непале и готовятся к восхождениям. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Две основные группы - это команды национальной сборной, они идут на восьмитысячники, - сказал Яковенко. - Одна находится в Покхаре в гостинице. Вторая группа - часть наверху, часть - в Дубае. У тех, кто в Дубае был отменен самолет, они ждут возможности вылететь в гостинице. Это спортсмены-высотники. Есть еще и те, кто занимается трекингом, но у них сезон будет позже".

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. На текущий момент известно о 22 погибших и более 500 получивших увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны. 10 сентября армия Непала объявила о введении комендантского часа, а также объявила о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.