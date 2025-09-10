На чемпионат мира члены национальной команды по греко-римской борьбе вылетают в ночь с 15 на 16 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпийских игр по греко-римской борьбе Сергей Емелин и Сергей Семенов, а также призер чемпионата мира Эмин Сефершаев еще не получили визы для участия в чемпионате мира в Хорватии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

"Часть сборной визы получила, часть ждет. Пока без виз Сергей Емелин, Сергей Семенов и Эмин Сефершаев. На чемпионат мира сборная вылетает в ночь с 15 на 16 сентября", - сообщил Когуашвили.

В состав сборной на чемпионат мира вошли Сефершаев (весовая категория до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Семенов (до 130 кг).

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября.