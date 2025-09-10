Худрук театра "У Никитских ворот" считает его стиль игры нарушением концепции команды

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболист Антон Заболотный по своему стилю не является спартаковским игроком. Такое мнение в интервью ТАСС высказал художественный руководитель театра "У Никитских ворот", народный артист РФ и болельщик "Спартака" Марк Розовский.

Заболотный является центральным нападающим с ростом 191 см. 12 из 42 мячей в Мир - Российской премьер-лиге он забил головой, часто забивал в концовке игр.

"Сейчас в "Спартак" взяли Антона Заболотного - совершенно неспартаковского, с моей точки зрения, игрока. Ну вот он выручит, вроде, своим голом, но это же стиль другой, это нарушение концепции, - сказал Разовский. - Я тренера не хочу поправлять, у него свои соображения и дай бог ему доказать, что его решения правильные. Но болельщики тоже имеют право на какие-то представления. Они могут чего-то не знать, но могут сравнивать. И спартаковская комбинационная игра должна оставаться вместе с командой всегда".

"Если "Спартак" этот комбинационный стиль, доведенный до каких-то абсолютных высот, потеряет, то это уже будет неспартаковская команда, а какая-то другая. "Спартаку" нужны технари, от которых должны исходить импровизации, обводки, а когда команда играла от защиты и не знала, что делать впереди, то это свидетельство потери игрового языка. Если это входит в концепцию тренера, то этот тренер неминуемо становится чуждым спартаковскому успеху. Конечно, в отдельных случаях должна быть игра от защиты и передачи назад, но все равно игра требует того, чтобы была возможность для прорыва", - добавил он.