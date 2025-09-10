Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года

ТАСС, 10 сентября. Московский "Локомотив" заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом команды Дмитрием Бариновым, руководство клуба находится в постоянном диалоге с представителями игрока. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко.

Контракт Баринова с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Дмитрия Баринова, вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока, стороны услышали позицию друг друга. На данный момент нам не поступало заслуживающих внимания предложений о переходе Баринова от других клубов. "Локомотив" заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, обсуждение деталей соглашения продолжается", - рассказал Леонченко.

Баринову 28 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года. За московский клуб полузащитник провел 260 матчей в различных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с "Локомотивом" футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).