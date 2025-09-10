По словам представителя игрока, у Ракова есть проблемы с пятой плюсневой костью

ТАСС, 10 сентября. Лучший бомбардир самарского футбольного клуба "Крылья Советов" в текущем сезоне Вадим Раков получил повреждение плюсневой кости. Об этом заявил агент футболиста Владимир Кузьмичев в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Он почувствовал дискомфорт, ему провели обследование. Были выявлены проблемы со здоровьем, которые потребуют медицинского вмешательства. Это не операция, но предусмотрены восстановительные процедуры. Характер травмы? Есть проблемы с пятой плюсневой костью. Он пропустит около трех недель", - сказал Кузьмичев.

Ракову 20 лет, игрок принадлежит "Локомотиву", но выступает за "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги на счету нападающего пять забитых мячей и две голевые передачи в семи играх.