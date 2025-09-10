Срок отстранения Ллейтона Хьюитта составит две недели

ТАСС, 10 сентября. Капитан сборной Австралии по теннису на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт отстранен на две недели после решения независимого трибунала в рамках Антидопинговой программы по теннису (TADP). Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Отстранение будет действовать в период с 24 сентября по 7 октября. Хьюитт также был оштрафован на 30 тыс. австралийских долларов (около $20 тыс.)

В январе Хьюитту было предъявлено обвинение в оскорбительном поведении по отношению к сотруднику службы допинг-контроля. Австралиец толкнул 60-летнего волонтера антидопинговой службы в конце полуфинального матча Кубка Дэвиса против команды Италии в Малаге в ноябре 2024 года. Хьюитт отрицал вину, ссылаясь на самооборону.

В период отстранения Хьюитт не может принимать участие в любой деятельности, связанной с теннисом, включая тренерскую, наставническую, игровую, капитанскую и другие сопутствующие функции.

Хьюитту 44 года, он является победителем двух турниров Большого шлема: Открытого чемпионата США в 2001 году и Уимблдона в 2002 году, обладателем 33 титулов ATP в одиночном разряде. Он дважды выигрывал Кубок Дэвиса со сборной Австралии (1999, 2003), становился первым номером мирового рейтинга и дважды выигрывал Итоговый турнир ATP (2001, 2002).