Иван Емельяненко после выхода по УДО может вернуться в спорт

Алексеевский районный суд Белгородской области ранее удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Емельяненко

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский боец Иван Емельяненко хочет возобновить спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца.

Как ранее сообщал ТАСС, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Емельяненко. Уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке.

"Иван хотел бы возобновить спортивную карьеру", - сказал собеседник агентства.

Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.