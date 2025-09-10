Грузинская команда в четвертьфинале проиграла финнам

ТАСС, 10 сентября. Сборная Финляндии со счетом 93:79 одержала победу над командой Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Риге.

У сборной Финляндии самым результативным игроком стал Микаэль Янтунен, набрав 19 очков. У грузинской команды больше всех очков набрал Сандро Мамукелашвили - 22. В полуфинале сборная Финляндии сыграет с победителем встречи между командами Словении и Германии.

Сборная Финляндии в 1/8 финала обыграла команду Сербии. Грузинские баскетболисты победили команду Франции и впервые в истории пробились в четвертьфинал.

Сборная Финляндии ни разу не становилась призером крупного международного турнира, ее лучшим результатом на чемпионатах Европы является шестое место в 1967 году.

Чемпионат Европы принимают Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Турнир завершится 14 сентября.