Отмечается, что "Миннесота" предложила россиянину новый контракт на 8 лет на сумму $128 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов отклонил предложение по новому контракту на $16 млн в год. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

По информации источника, "Миннесота" предложила российскому форварду новое соглашение сроком на 8 лет.

Капризов в случае заключения соглашения мог стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ по среднеговодой сумме. На данный момент этот рекорд удерживает форвард сборной Германии Леон Драйзайтль, который в сентябре 2024 года подписал контракт с "Эдмонтоном" восьмилетний контракт на общую сумму $112 млн. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2025/26, а среднегодовая зарплата составит $14 млн.

Капризову 28 лет. Его нынешний контракт с "Миннесотой" рассчитан до конца сезона-2025/26, но уже с 1 июля клуб может вести переговоры с игроком о продолжении сотрудничества. За оставшийся год в "Миннесоте" Капризов заработает $9 млн.