КХЛ перенесла домашний матч СКА с "Амуром" в Хабаровск

Игра, которая должна была состояться 5 января, теперь пройдет 7 декабря

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч регулярного чемпионата между СКА и "Амуром" из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Хоккейный клуб СКА обратился в лигу с обращением о невозможности проведения матча СКА - "Амур" на своей домашней арене. Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьезные финансовые расходы. Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча СКА - "Амур" с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск", - говорится в заявлении.

6 декабря "Амур" и СКА проведут первую личную встречу регулярного чемпионата в Хабаровске. СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце. На "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге своих соперников принимает "Шанхай Дрэгонс".