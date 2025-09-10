Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу екатеринбургской команды

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:3 победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором произошли три драки. Встреча прошла в Казани в присутствии 8 758 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Каштанов (12-я минута), Роман Горбунов (15, 40), Рид Буше (29), Стефан Да Коста (31) и Максим Денежкин (32). У проигравших отличились Кирилл Семенов (5), Дмитрий Яшкин (45) и Митчелл Миллер (57). После четвертой пропущенной шайбы лед покинул вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов, его заменил Михаил Бердин.

По ходу встречи между хоккеистами команд произошло три драки. В пером периоде подрались Никита Трямкин ("Автомобилист") и Илья Карпухин ("Ак Барс"), во втором - Горбунов и Александр Барабанов, в третьем - Даниил Карпович ("Автомобилист") и Илья Сафонов ("Ак Барс"). "Автомобилист" и "Ак Барс" в двух прошлых сезонах встречались в первом раунде плей-офф. В прошлом году победу одержала казанская команда, а два года назад успех праздновал "Автомобилист".

"Автомобилист" набрал два очка после двух матчей и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. "Ак Барс" имеет в активе три очка после трех встреч и располагается на четвертой строчке на Востоке.

В следующем матче "Автомобилист" 12 сентября на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Ак Барс" 14 сентября примет магнитогорский "Металлург".

В другом матче дня московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл владивостокский "Адмирал". Единственную шайбу забросил Денис Гурьянов. Вратарь армейцев Спенсер Мартин отразил 18 бросков.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 ЦСКА 2 2 0 0 0 0 0 0 7-2 4 2 "Торпедо" 2 1 1 0 0 0 0 0 7-5 4 3 "Локомотив" 2 1 0 1 0 0 0 0 6-2 4 4 "Шанхай Дрэгонс" 2 1 0 0 1 0 0 0 10-8 3 5 "Динамо" Мн 1 1 0 0 0 0 0 0 3-0 2 6 "Северсталь" 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 7 "Лада" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 8 "Спартак" 2 1 0 0 0 0 0 1 4-6 2 9 "Сочи" 2 0 0 1 0 0 0 1 6-6 2 10 СКА 2 0 0 0 0 1 0 1 6-10 1 11 "Динамо" М 2 0 0 0 0 0 0 2 4-9 1