КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 6:3 победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором произошли три драки. Встреча прошла в Казани в присутствии 8 758 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Каштанов (12-я минута), Роман Горбунов (15, 40), Рид Буше (29), Стефан Да Коста (31) и Максим Денежкин (32). У проигравших отличились Кирилл Семенов (5), Дмитрий Яшкин (45) и Митчелл Миллер (57). После четвертой пропущенной шайбы лед покинул вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов, его заменил Михаил Бердин.
По ходу встречи между хоккеистами команд произошло три драки. В пером периоде подрались Никита Трямкин ("Автомобилист") и Илья Карпухин ("Ак Барс"), во втором - Горбунов и Александр Барабанов, в третьем - Даниил Карпович ("Автомобилист") и Илья Сафонов ("Ак Барс"). "Автомобилист" и "Ак Барс" в двух прошлых сезонах встречались в первом раунде плей-офф. В прошлом году победу одержала казанская команда, а два года назад успех праздновал "Автомобилист".
"Автомобилист" набрал два очка после двух матчей и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. "Ак Барс" имеет в активе три очка после трех встреч и располагается на четвертой строчке на Востоке.
В следующем матче "Автомобилист" 12 сентября на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Ак Барс" 14 сентября примет магнитогорский "Металлург".
В другом матче дня московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл владивостокский "Адмирал". Единственную шайбу забросил Денис Гурьянов. Вратарь армейцев Спенсер Мартин отразил 18 бросков.
1
ЦСКА
2
2
0
0
0
0
0
0
7-2
4
2
"Торпедо"
2
1
1
0
0
0
0
0
7-5
4
3
"Локомотив"
2
1
0
1
0
0
0
0
6-2
4
4
"Шанхай Дрэгонс"
2
1
0
0
1
0
0
0
10-8
3
5
"Динамо" Мн
1
1
0
0
0
0
0
0
3-0
2
6
"Северсталь"
2
1
0
0
0
0
0
1
6-4
2
7
"Лада"
1
1
0
0
0
0
0
0
4-3
2
8
"Спартак"
2
1
0
0
0
0
0
1
4-6
2
9
"Сочи"
2
0
0
1
0
0
0
1
6-6
2
10
СКА
2
0
0
0
0
1
0
1
6-10
1
11
"Динамо" М
2
0
0
0
0
0
0
2
4-9
1
1
"Трактор"
3
1
0
0
1
1
0
0
8-9
4
2
"Барыс"
2
0
1
1
0
0
0
0
8-6
4
3
"Амур"
2
1
0
0
1
0
0
0
5-4
3
4
"Ак Барс"
3
1
0
0
1
0
0
1
8-11
3
5
"Металлург"
2
0
0
1
0
1
0
0
6-6
3
6
"Автомобилист"
2
1
0
0
0
0
0
1
9-7
2
7
"Салават Юлаев"
2
0
1
0
0
0
0
1
6-6
2
8
"Адмирал"
2
0
0
1
0
0
0
1
4-4
2
9
"Авангард"
1
0
0
0
0
0
0
1
1-2
0
10
"Сибирь"
1
0
0
0
0
0
0
1
0-2
0
11
"Нефтехимик"
2
0
0
0
0
0
0
2
3-9
0