ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" подписал контракт новичка с российским нападающим Никитой Сусуевым. Об этом сообщает пресс-служба "Сент-Луиса".

Соглашение рассчитано на три года и носит двусторонний характер.

Сусуеву 20 лет. Он был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2023 года под 202-м номером. В Континентальной хоккейной лиге нападающий выступал за московский "Спартак" и владивостокский "Адмирал". В регулярных чемпионатах он провел суммарно 55 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 3 результативные передачи.