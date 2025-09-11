Тихонов считает, что Родченков выдвигает обвинения ради заработка

Ранее Григорий Родченков обвинил IBU и FIS в сокрытии допинговых нарушений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков ради заработка обвинил Международный союз биатлонистов (IBU) в сокрытии допинговых нарушений. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Ранее Родченков рассказал о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и IBU допинговых нарушений в биологических паспортах спортсменов.

"Родченков - это самый настоящий предатель. Россия его родила и воспитала, а он уехал как трус, и сейчас делает из-за океана свои заявления. Никому не нужный элемент. Его нужно забыть как кошмарный сон, не заниматься разбором его заявлений. Если какие-то нарушения были, то только при [бывшем президенте IBU Андерсе] Бессеберге", - сказал Тихонов.

"Сейчас Родченков потерял родину, а Бессеберг сидит в тюрьме - вот и наработали. Родченкову надо что-то зарабатывать, вот он и делает заявления. А что еще он может?", - добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Родченков переобъявлен в розыск в России.

Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года. Потерпевшими по его уголовному делу признаны Минспорт России и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006-2015 годах. С января 2016 года он уехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).