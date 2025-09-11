Григорий Родченков рассказал о систематических сокрытиях FIS и IBU допинговых нарушений в биологических паспортах спортсменов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Слова бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о российском спорте уже никого не впечатляют. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Родченков рассказал о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU) допинговых нарушений в биологических паспортах спортсменов.

"Имя Родченкова всплывает периодически, примерно раз в год, - сказал Свищев. - И если раньше это делалось, чтобы навредить российскому спорту, то сейчас уже к этим заявлениям никто не прислушивается. Захотелось славы и публичности, вот и все. Кстати, откуда нам знать, что Родченков вообще еще существует? Мы же не видим его лица, не получаем доказательств того, что именно он делает какие-то заявления, пишет книги и прочее. Сейчас идет работа по восстановлению статуса наших спортсменов на международном уровне. И подобные уже устаревшие заявления Родченкова в этом смысле выглядят просто блекло".

Ранее стало известно, что Родченков переобъявлен в розыск в России.

Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года. Потерпевшими по его уголовному делу признаны Минспорт России и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006-2015 годах. С января 2016 года он уехал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).