Команда не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года

КАРАКАС, 11 сентября. /ТАСС/. Аргентинский специалист Фернандо Батиста уволен с поста главного тренера сборной Венесуэлы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Венесуэлы.

В ночь на 10 сентября в Южной Америке завершился отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года. Команда Венесуэла заняла восьмое место в таблице и не смогла пробиться в стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве.

"Решение принято в связи с тем, что поставленные спортивные цели не были достигнуты в течение этого цикла, - говорится в сообщении оргаизации. - Несмотря на признание приложенных усилий и самоотверженности, федерация считает необходимым изменение курса, чтобы наша сборная продолжала развиваться и укрепляться. Под руководством Батисты национальная команда продемонстрировала конкурентоспособный характер и футбольный прогресс, однако конечные результаты не оправдали ожиданий страны и организации".

Батиста занимал должность главного тренера сборной Венесуэлы с марта 2023 года. Под его руководством команда провела 28 матчей, в которых одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.