Он занимает эту должность с июля 2012 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко переизбран на этот пост. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Совет директоров проходит в очном формате в четверг в подмосковной Барвихе. Также в совет директоров КХЛ вошли председатель правления нижегородского "Торпедо" Максим Гафуров и председатель совета директоров петербургского СКА Виталий Маркелов.

Тимченко был избран главой совета директоров в июле 2012 года, сменив на этом посту Вячеслава Фетисова.