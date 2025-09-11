Ранее Григорий Родченков рассказал о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда и Международного союза биатлонистов допинговых нарушений в биологических паспортах спортсменов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доказательств того, что Международный союз биатлонистов (IBU) передавал Союзу биатлонистов России (СБР) и Российскому антидопинговому агентству "грязные" паспорта проб спортсменов, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

"Обвинения, выдвинутые Родченковым, явно относятся к периоду истории, который был тщательно изучен и рассмотрен IBU и правоохранительными органами, - сказали в пресс-службе. - Внешняя контрольная комиссия, которой новое руководство IBU поручило провести независимое и исчерпывающее расследование, в 2021 году не нашла никаких доказательств того, что IBU передавал профили биологических паспортов "грязных" спортсменов СБР или РУСАДА для их последующего захоронения".

"Более того, в 2018 году IBU начал отслеживать все подозрительные профили паспортов крови спортсменов, что в конечном итоге привело к вынесению вердикта о нарушении антидопинговых правил в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова на основании данных московской антидопинговой лаборатории", - добавили в организации.