Министерство спорта РФ не будет вводить потолок зарплат, налог на легионеров и штрафы в российском футболе, у ведомства есть право на регулирование количества иностранных игроков. Об этом журналистам на открытии финала школьной футбольной лиги "Кожаный мяч" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

ТАСС собрал ключевые высказывания Дегтярева и генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.

"Кожаный мяч"

Школьная футбольная лига и "Кожаный мяч" объединились в прошлом году, это мероприятие вовлекает сотни тысяч юных футболистов.

В следующем году ожидается миллион участников.

Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание спорту и детско-юношескому спорту в особенности, поэтому его приветствие финалистов турнира знаковое.

Российский спортивный фонд будет выделять дополнительные средства на развитие школьной футбольной лиги.

Лимит на легионеров, потолок зарплат и налоги

О встрече с представителями Российской премьер-лиги и РФС министерство спорта сообщит дополнительно, ведомство ценит работу РФС. Встреча была перенесена с 9 сентября на неопределенный срок из-за плотного графика министра спорта.

Встреча клубов РПЛ и РФС с министром спорта ожидается в течение двух-трех недель. Минспорт подтвердил, что хочет обсудить тему с профессиональным сообществом.

Министерство спорта не собирается вводить потолок зарплат, налог на легионеров и другие штрафы в РПЛ. Ведомство регулирует только количество иностранных футболистов в чемпионате.

Президент ЦСКА Евгений Гинер уважительно отреагировал на вопрос по лимиту, Дегтярев при возможности проведет с ним встречу.

Нельзя говорить о засилье легионеров в российском футболе, соотношении времени на поле между российскими и иностранными игроками 58% к 42%. Для увеличения качества иностранных футболистов есть разные механизмы, например, в чемпионате Германии лига выделяет деньги для клубов, в которых выступают больше молодых футболистов.

Вопрос с лимитом на легионеров является дискуссионным, он будет всегда существовать. При этом важно говорить о том, какие методы используются для развития видов спорта. Лимит не является единственным вопросом в развитии футбола, важно смотреть на этот вопрос комплексно.

Отношения с УЕФА и матч Россия - США по футболу

Все больше европейских футбольных федераций выступают против отстранения России от турниров, они приняли решение под давлением политиков. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил, что вынужден считаться с этим давлением.

Есть позитивная тенденция, все больше европейцев поддерживают восстановление России в футбольных соревнованиях, но при этом все внимательно следят за обсуждениями на политических полях.

РФС действительно ведет переговоры о матче сборных России и США, министр иностранных дел Сергей Лавров является активным участником процесса, за помощью к нему организация обратилась в марте.

РФС считает более предпочтительным вариантом для проведения матча сборных России и США на стадионах чемпионата мира, в Москве или Вашингтоне.

Банкротство "Химок" и Писарский