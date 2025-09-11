Министерство спорта РФ не будет вводить потолок зарплат, налог на легионеров и штрафы в российском футболе, у ведомства есть право на регулирование количества иностранных игроков. Об этом журналистам на открытии финала школьной футбольной лиги "Кожаный мяч" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
ТАСС собрал ключевые высказывания Дегтярева и генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.
"Кожаный мяч"
- Школьная футбольная лига и "Кожаный мяч" объединились в прошлом году, это мероприятие вовлекает сотни тысяч юных футболистов.
- В следующем году ожидается миллион участников.
- Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание спорту и детско-юношескому спорту в особенности, поэтому его приветствие финалистов турнира знаковое.
- Российский спортивный фонд будет выделять дополнительные средства на развитие школьной футбольной лиги.
Лимит на легионеров, потолок зарплат и налоги
- О встрече с представителями Российской премьер-лиги и РФС министерство спорта сообщит дополнительно, ведомство ценит работу РФС. Встреча была перенесена с 9 сентября на неопределенный срок из-за плотного графика министра спорта.
- Встреча клубов РПЛ и РФС с министром спорта ожидается в течение двух-трех недель. Минспорт подтвердил, что хочет обсудить тему с профессиональным сообществом.
- Министерство спорта не собирается вводить потолок зарплат, налог на легионеров и другие штрафы в РПЛ. Ведомство регулирует только количество иностранных футболистов в чемпионате.
- Президент ЦСКА Евгений Гинер уважительно отреагировал на вопрос по лимиту, Дегтярев при возможности проведет с ним встречу.
- Нельзя говорить о засилье легионеров в российском футболе, соотношении времени на поле между российскими и иностранными игроками 58% к 42%. Для увеличения качества иностранных футболистов есть разные механизмы, например, в чемпионате Германии лига выделяет деньги для клубов, в которых выступают больше молодых футболистов.
- Вопрос с лимитом на легионеров является дискуссионным, он будет всегда существовать. При этом важно говорить о том, какие методы используются для развития видов спорта. Лимит не является единственным вопросом в развитии футбола, важно смотреть на этот вопрос комплексно.
Отношения с УЕФА и матч Россия - США по футболу
- Все больше европейских футбольных федераций выступают против отстранения России от турниров, они приняли решение под давлением политиков. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил, что вынужден считаться с этим давлением.
- Есть позитивная тенденция, все больше европейцев поддерживают восстановление России в футбольных соревнованиях, но при этом все внимательно следят за обсуждениями на политических полях.
- РФС действительно ведет переговоры о матче сборных России и США, министр иностранных дел Сергей Лавров является активным участником процесса, за помощью к нему организация обратилась в марте.
- РФС считает более предпочтительным вариантом для проведения матча сборных России и США на стадионах чемпионата мира, в Москве или Вашингтоне.
Банкротство "Химок" и Писарский
- РФС поднимет вопрос о привлечении ответственности руководства подмосковных "Химок" и главного инвестора Туфана Садыгова, допустившего прекращение профессионального статуса клуба.
- Санкции предполагают пожизненный запрет на футбольную деятельность. Если такое решение будет принято, РФС обратится в Международную федерацию футбола с просьбой распространения наказания на все страны.
- Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в ближайшее время может снова рассмотреть дело футболиста Владимира Писарского, которого комитет по этике отстранил за ставки на четыре года, из них три - условно. В деле появилась новая информация.
- Матчи сборной России с командами Катара (4:1) и Иордании (0:0) в сентябре прошли на хорошем уровне. РФС ведет работу по соперникам российских футболистов в марте и июне следующего года.