Ранее в КХЛ заявляли, что вопрос переподписания контрактов игроков с уменьшением суммы заработных плат требует урегулирования

БАРВИХА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в ноябре вместе с клубами рассмотрит вопрос по урегулированию ситуации, связанной с переподписанием контрактов хоккеистами с понижением их зарплаты. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Мы собирались с руководителями клубов 2 сентября, озвучили свою позицию по поводу ситуации с переподписанием контрактов в сторону понижения. В ноябре на рабочей группе, которая проходит у нас традиционно, вынесем свое видение. В то же время мы предложили клубам вынести свои наработки", - сказал Морозов.