МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Слова главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Валерия Карпина о готовности уйти в отставку были спровоцированы вопросом журналиста. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

После матча седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Динамо" (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское "Динамо".

"От генерального партнера была реакция. Карпин - наш тренер, мы работаем вместе над улучшением результата. Он заявление делал не от себя, а в ответ на вопрос. Вы задали вопрос, он отвечает", - сказал Пивоваров.

"Динамо" с 8 очками после 7 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.