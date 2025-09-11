Летом этого года он вошел в состав совета директоров "Динамо"

БАРВИХА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Роман Ротенберг сообщил, что в московском "Динамо" занимает пост заместителя генерального директора клуба по вопросам резерва. Об этом он рассказал журналистам.

"Я заместитель генерального директора по резерву. Продолжаю работать в этом направлении, это наше будущее", - сказал Ротенберг.

Ротенберг остался в совете директоров КХЛ после ежегодного голосования по составу участников высшего руководящего органа лиги. Летом этого года он вошел в состав совета директоров "Динамо".