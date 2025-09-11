Согласно опубликованным данным МВД Украины, Фетисов находится в розыске управления СБУ по Тернопольской области с марта 2022 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нахождение в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трехкратного обладателя Кубка Стэнли, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова ничего не поменяло в его жизни. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

"Ничего в моей жизни не поменялось, моя позиция не изменилась. Не я первый, не я последний, делаю то, что должен, - сказал Фетисов. - Я один из самых известных спортсменов, посол доброй воли ООН, выполняю свою работу, поддерживаю президента нашей страны. Понимаю смысл всего".

Согласно опубликованным данным МВД Украины, Фетисов находится в розыске управления СБУ по Тернопольской области с марта 2022 года. С апреля 2021 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".