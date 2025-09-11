Овечкин мог заработать более 3,3 млрд рублей на рекламе во время своего отпуска в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доходы капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина показывают, что другим российским игрокам есть к чему стремиться. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

По информации портала SHOT, Овечкин мог заработать более 3,3 млрд рублей на рекламе во время своего отпуска в России. В межсезонье он заключил до 10 рекламных соглашений сразу с несколькими российским компаниями - от ставок на спорт до продуктов. Заработок за отпуск у Овечкина получился примерно в три раза больше годовой зарплаты в "Вашингтоне" ($9,5 млн в год, что равняется 807,5 млн рублей при курсе 85 рублей за доллар).

"Чтобы заработать большие деньги в России, надо хорошо играть в Северной Америке, как я понимаю. Здесь все взаимосвязано. Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться", - сказал Фетисов.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона Овечкин вошел в пятерку самых возрастных лучших снайперов своих команд в истории лиги. В апреле этого года он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатов в истории (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов. 17 сентября ему исполнится 40 лет.