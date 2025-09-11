По мнению Сушко, помочь в этой цели может канадский новичок Девин Броссо

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новичок московского "Динамо" канадский нападающий Девин Броссо поможет команде дойти до финала плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.

Броссо не принимал участия в последнем матче регулярного чемпионата с "Сочи" (2:3 по буллитам). В начале прошлого сезона канадец Максим Комтуа оставался в запасе в двух играх подряд. Бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили челябинскому "Трактору" со счетом 1-4 в серии.

"Идентичные ситуации, один к одному. Комтуа помог выйти в полуфинал, Броссо поможет выйти в финал", - отметил Сушко.

"Динамо" начало текущий регулярный чемпионат с двух поражений, набрав одно очко. "Две игры прошло, сейчас точно не время для паники. Тяжелая предсезонка была, ребята под нагрузками. Говорить можно все, что угодно, но никто не ожидает поражений, все выходят выигрывать", - сказал Сушко.

11 сентября "Динамо" на выезде сыграет с магнитогрским "Металлургом". Встреча начнется в 17:00 мск.