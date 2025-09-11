Одними из главных причин стали изменение календаря и финансовые издержки

БАРВИХА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Изменение календаря и финансовые издержки стали одними из главных причин переноса матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и "Амуром" из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В среду лига сообщила о том, что СКА обратился по поводу невозможности проведения матча на домашней арене 5 января. Игра перенесена на 7 декабря в Хабаровск, таким образом, СКА и "Амур" сыграют на Дальнем Востоке 6 и 7 декабря.

"Для формирования календаря была изначально заявлена одна арена. Когда мы выпустили календарь, нам пришлось многое перенести и поменять после смены одной командой городов ("Куньлунь Ред Стар" переехал в Санкт-Петербург и сменил название на "Шанхай Дрэгонс" - прим. ТАСС).

"Тот матч на 5 января стал огромной проблемой, были бы финансовые издержки. Поэтому клубам было проще сыграть оба матча на площадке "Амура". У нас такое было еще во время пандемии", - добавил он.

СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце. На "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге своих соперников принимают "Шанхай Дрэгонс".